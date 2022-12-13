Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef kim kaptan oldu? 13 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...

Masterchef kim kaptan oldu? sorusu aratılıyor. İlk turda en iyi tavuk ürünlerini yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacaktı. Şeflerin beğenisi sonucunda iki kişilik kaptanlık düellosu oynandı. Peki, Masterchef kim kaptan oldu? 13 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

Bugün mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli olacak. İlk turda en iyi Beef Wellington yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kaldı. Yağız ise bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Tolga oldu.