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Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

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Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

Masterchef'te bugün ilk yarı final oyunu oynanıyor. Metin, Ayaz ve Kıvanç finale çıkmak için mücadele ediyor. 3 aşamalı yarı finalin sonuncu oyununa geçilirken puan durumları merak edildi. Peki, Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı? İşte puan durumu...

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Masterchef'te yarı final gecesinde Metin, Kıvanç ve Ayaz ilk finalist olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

MASTERCHEF YARI FİNALDE KİMLER VAR?

Yarı finalde Metin, Ayaz ve Kıvanç mücadele ediyor.

Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

MASTERCHEF KİM KAÇ PUANDA?

Şuanda 3. oyununa geçildi. Şuana kadarki puan durumu şu şekilde:

Kıvanç'ın puanı : 49 puan

Metin'in puanı : 46 puan

Ayaz'ın puanı : 41 puan

Bu puan durumuna göre eğer son oyunda fark açılmazsa Kıvanç ilk finalist olacak. Ama herşey son oyunda değişebilir. İlk finalist henüz belli olmadı. Şuanda Kıvanç 49 puanla en yüksek puana sahip.

Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

Son etaplar sonucu puan durumu:

Kıvanç'ın puanı : 71 puan

Metin'in puanı : 69 puan

Ayaz'ın puanı : 65 puan

Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?İlk finalist Kıvanç oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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