Masterchef'te bugün ilk yarı final oyunu oynanıyor. Metin, Ayaz ve Kıvanç finale çıkmak için mücadele ediyor. 3 aşamalı yarı finalin sonuncu oyununa geçilirken puan durumları merak edildi. Peki, Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı? İşte puan durumu...

Masterchef'te yarı final gecesinde Metin, Kıvanç ve Ayaz ilk finalist olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Masterchef kim kaç puanda? Metin'in puanı kaç? Kıvanç'ın puanı kaç? Ayaz'ın puanı kaç? Kim kaç puanla finale çıktı?

MASTERCHEF YARI FİNALDE KİMLER VAR?

Yarı finalde Metin, Ayaz ve Kıvanç mücadele ediyor.

MASTERCHEF KİM KAÇ PUANDA?

Şuanda 3. oyununa geçildi. Şuana kadarki puan durumu şu şekilde:

Kıvanç'ın puanı : 49 puan

Metin'in puanı : 46 puan

Ayaz'ın puanı : 41 puan

Bu puan durumuna göre eğer son oyunda fark açılmazsa Kıvanç ilk finalist olacak. Ama herşey son oyunda değişebilir. İlk finalist henüz belli olmadı. Şuanda Kıvanç 49 puanla en yüksek puana sahip.

Son etaplar sonucu puan durumu:

Kıvanç'ın puanı : 71 puan

Metin'in puanı : 69 puan

Ayaz'ın puanı : 65 puan

İlk finalist Kıvanç oluyor.