Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek merak ediliyor. 20 Ağustos Masterchef eleme adayları ve Masterchef kim elenecek soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 20 Ağustos Masterchef elenen isim!

Masterchef kim elenecek ve Bu akşam Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. 20 Ağustos Masterchef elenen isim seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kimin gidecek gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 20 Ağustos Masterchef elenen isim! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENECEK?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde elenen ism belli olacaktır.

BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM GİDECEK?

Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri yarışmacılara şeftali ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları şeftali ile birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu.

20 AĞUSTOS MASTERCHEF ELENEN İSİM

Bu gece Masterchef yarışmasına veda eden isim henüz belli değildir.