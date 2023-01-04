Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı?

Masterchef programında sona yaklaşılıyor. İlk ceketi Metin'in giymesinin ardından diğer 3 kişi de belli oldu. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı? sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı? İşte detaylar...