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Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı?

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Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı?

Masterchef programında sona yaklaşılıyor. İlk ceketi Metin'in giymesinin ardından diğer 3 kişi de belli oldu. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı? sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı? İşte detaylar...

Masterchef'te kimin elendiği merak ediliyor. Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4'e kim kaldı? soruları araştırılanlar arasında yer alırken şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç son 4'e kalmıştı. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te yarı finale adını yazdıran isim Kıvanç Karadeniz oldu.

Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef yarı finale kim kaldı?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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