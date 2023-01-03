Masterchef programında sona yaklaşılıyor. İlk ceketi Metin'in giymesinin ardından diğer 3 kişi de belli oldu. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4'e kim kaldı? sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4'e kim kaldı? İşte detaylar...

Masterchef'te kimin elendiği merak ediliyor. Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4'e kim kaldı? soruları araştırılanlar arasında yer alırken şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te 3 Ocak elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4'e kim kaldı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef hayallerine veda eden isim Burak Kaya oldu.

MASTERCHEF SON 4'E KİM KALDI?

Masterchef'te son önlüğü giyen isim Kıvanç olddu. Burak Kaya ile yarışan Kıvanç jürinin kararı sonrası Masterchef'te 4. önlüğü giyen isim oldu. Böylelikle Kıvanç, Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu. Masterchef'in son 4'e kalan yarışmacıları ise şöyle;