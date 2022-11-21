TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'e veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef son bölüm elenen yarışmacı kim? MasterChef son bölüm hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

Masterchef'te son bölüm eleme gecesi gerçekleşti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Masterchef'e en son veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. MasterChef yarışmasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef son bölüm elenen yarışmacı kim? MasterChef son bölüm hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlığında kazanan isim Gamze oldu. Buna göre Büşra 5. eleme adayı olmuştur. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Tolga

2. eleme adayı : Fatma Nur

3. eleme adayı : Yağız

4. eleme adayı : Barış

5. eleme adayı : Büşra

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Şefler haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Konya Mutfağı yemeklerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım kazandı. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde elenen isim Barış oldu.