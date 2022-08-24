TV8 ekranından yayınlanan Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef kim elendi ve Masterchef eleme adayları kim oldu gündeme geliyor. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef yarışması yeni sezon yarışmacıları ve jüri üyeleri ile dikkat çekiyor. Son yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef kim elendi ve Masterchef eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef kim elendi? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef'e bu hafta veda eden isim henüz belli değildir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden Kırmızı takım oldu. Oylama sonucunda isim çıkartan Kırmızı takım, Fatma Nur ve Kaan eleme adayları oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan Fatma Nur ve Kaan potaya giren isimler oldu. Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ayaz oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?