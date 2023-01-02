Masterchef kim elendi? Masterchef 2 Ocak 2023 elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'e veda eden isim!

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'e kim veda etti, Masterchef 2 Ocak 2023 elenen yarışmacı kim oldu ve Masterchef'e veda eden isim araştırılıyor. Peki, Masterchef'e kim veda etti? Masterchef 2 Ocak 2023 elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'e veda eden isim!

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MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan Masterchef yeni bölümde elenen isim henüz belli değil. Bununla beraber, MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan üçüncü ismi Görkem oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef yarışmasında şef önlüğünü giymeye hak kazanan yarışmacılar belli oluyor. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk ismi Metin ardından Ayaz ve Görkem oldu.

2 OCAK 2023 MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

2 Ocak 2023 günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı henüz belli değil. Masterchef yarışmasında Burak Kaya ve Kıvanç son önlük için mücadele edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?