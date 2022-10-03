Tv8 ekranlarının sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Masterchef bu akşam yayınlanan bölümü ile yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. 2 Ekim Pazar günü ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim elendi. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. Masterchef kim elendi? Masterchef 2 Ekim kim veda etti? Masterchef elenen kişi belli mi? 2 Ekim Masterchef neler oldu?

Masterchef kim elendi? Sorusu gündemde yer alıyor. 2 Ekim akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında eleme potasındaki yarışmacılar jürilerin verdiği ana malzeme ile yaratıcı tabak çıkarmak için yarıştı. En iyi tabağı yapan yarışmacılar eleme potasından çıkarak elenmekten kurtuldu. İyi tabak çıkaramayan isimlerden bir tanesi ise Masterchef'e veda etti. Masterchef kim elendi? Masterchef 2 Ekim kim veda etti? Masterchef elenen kişi belli mi? 2 Ekim Masterchef neler oldu?

2 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef eleme potasındaki yarışmacılardan balkabağı ile bir tabak çıkartmaları istendi. Masterchef eleme gecesinde yapılan yarışma sonrası eleme potasından çıkarak Masterchef'e veda etmekten kurtulan isimler şöyle;

Görkem

Şule

Tayfun

Fatmanur

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

2 Ekim akşamı Tv8 ekranında yayınlanan Masterchef programında bu akşam bir isim veda etti. Verilen ana malzeme ile en iyi tabağı yapmayı amaçlayan yarışmacılardan son 2'ye Çağatay ve Kaan kaldı. Kaan ise Masterchef 2022'ye veda eden isim oldu.