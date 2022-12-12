Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 11 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Büşra mı? Ayaz mı? Kıvanç mı? Burak mı?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 11 Aralık 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Büşra mı elendi? Burak mı elendi? Ayaz mı elendi? Kıvanç mı elendi? İşte detaylar..

Masterchef Büşra elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Büşra yarışmada neden yok? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 4'e kalan Büşra, Burak, Kıvanç ve Ayaz'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Büşra mı? Ayaz mı? Kıvanç mı? Burak mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 11 ARALIK ŞEFLERİN VERDİĞİ PUANLAR NASILDI?

Masterchef'te dün yapılan eleme gecesinde şefler 2 turun sonunda 4 yarışmacıya puanlarını verdi. Alınan puanlar ve elenen isim şöyle:

Ayaz'ın puanı : 39

Kıvanç'ın puanı : 38

Burak Kaya'nın puanı : 35

Büşra'nın puanı : 28

En düşük puanı 28 puanla Büşra almıştı. Buna göre yarışmaya veda eden isim Büşra oldu.

MASTERCHEF 11 ARALIK KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Kıvanç, Ayaz, Burak Kaya ve Büşra dörtlüsünden Büşra yarışmaya veda eden isim oldu.

Elenen isim : BÜŞRA

Bu haftanın elenen ismi Büşra oluyor.