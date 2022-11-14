Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 13 Kasım Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Burak mı? Barış mı? Görkem mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 13 Kasım 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Burak mı elendi? Barış mı elendi? Görkem mi elendi? İşte detaylar...

Şaşlık nedir, nasıl yapılır? Masterchef Şaşlık tarifi, nasıl bir yemek, nasıl yapılır? Şaşlık hangi ülkeye ait? Şaşlık nasıl bir üründür?

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Barış, Burak ve Görkem'den birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Görkem mi? Barış mı? Burak mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 13 KASIM 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Görkem, Burak R. ve Barış olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Görkem

2. turda gecenin 2. si : Barış

2. turda gecenin 3. sü : Burak R. (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Görkem çıkartıyor.

MASTERCHEF 13 KASIM KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Görkem, Burak R. ve Barış üçlüsünden Burak R. yarışmaya veda eden isim oldu.

Elenen isim : BURAK R.

Bu haftanın elenen ismi Burak R. oluyor.