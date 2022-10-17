Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 16 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatma Nur mu? Atike mi? Çağatay mı?
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Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 16 Ekim 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Çağatay mı elendi? Atike mi elendi? Fatma Nur mu elendi? İşte detaylar...
Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Fatmanur, Atike ve Çağatay'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 16 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Atike mi? Çağatay mı? Fatmanur mu? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
- 1. eleme adayı : Görkem
- 2. eleme adayı : Atike
- 3. eleme adayı : Çağatay
- 4. eleme adayı : Kıvanç
- 5. eleme adayı : Fatma Nur
- 6. eleme adayı : Burak R.
1. turda en iyi 3 kişi:
- Kıvanç
- Görkem
- Burak R.
Buna göre Kıvanç, Görkem ve Burak R. en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.
Dün son 3'e kalan yarışmacılar Fatma Nur, Atike ve Çağatay olmuştu. Sonuçlar şöyle:
2. turda gecenin 1. si : Fatma Nur
2. turda gecenin 2. si : Atike
2. turda gecenin 3. sü : Çağatay (elenen isim)
2. turda En iyi tabağı Fatma Nur çıkartıyor.
Dünkü eleme gecesinde Fatmanur, Atike ve Çağatay üçlüsünden Çağatay yarışmaya veda eden isim oldu.
Elenen isim : ÇAĞATAY
Bu haftanın elenen ismi Çağatay oluyor.