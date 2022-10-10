Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 9 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Burak mı? Tolga mı? Şule mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 9 Ekim 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Burak mı elendi? Tolga mı elendi? Şule mi elendi? İşte detaylar...

Masterchef Şule neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Şule neden elendi? Masterchef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Şule, Burak ve Tolga'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 9 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şule mi? Tolga mı? Burak mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 9 EKİM ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

1. turda en iyi 3 kişi:

- Metin

- Gamze

- Tayfun

Buna göre Metin, Gamze ve Tayfun en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Tolga, Burak R. ve Şule olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Tolga

2. turda gecenin 2. si : Burak R.

2. turda gecenin 3. sü : Şule (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Tolga çıkartıyor.

MASTERCHEF 9 EKİM KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Tolga, Burak R. ve Şule üçlüsünden Şule yarışmaya veda eden isim oldu.