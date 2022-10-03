Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 2 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Kaan mı? Çağatay mı?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 2 Ekim 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Fatmanur mu elendi? Kaan mı elendi? Çağatay mı elendi? İşte detaylar...

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Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Fatmanur, Kaan ve Çağatay'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Çağatay mı? Kaan mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 2 EKİM ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

1. turda en iyi 3 kişi:

- Tayfun

- Şule

- Görkem

Buna göre Görkem, Tayfun ve Şule en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Fatmanur, Kaan ve Çağatay olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Fatmanur

2. turda gecenin 2. si : Çağatay

2. turda gecenin 3. sü : Kaan (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Fatmanur çıkartıyor.

MASTERCHEF 2 EKİM KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Fatmanur, Çağatay ve Kaan üçlüsünden Kaan yarışmaya veda eden isim oldu.