Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 25 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Vural mı? Görkem mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 25 Eylül 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Fatmanur mu elendi? Vural mı elendi? Görkem mi elendi? İşte detaylar...

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Fatmanur, Vural ve Görkem'den birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 25 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Görkem mi? Vural mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 25 EYLÜL ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

1. turda en iyi 3 kişi:

- Atike

- Burak R.

- Çağatay

Buna göre Burak, Atike ve Çağatay en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Fatmanur, Vural ve Görkem olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Fatmanur

2. turda gecenin 2. si : Görkem

2. turda gecenin 3. sü : Vural (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Fatmanur çıkartıyor.

MASTERCHEF 25 EYLÜL KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Fatmanur, Vural ve Görkem üçlüsünden Vural yarışmaya veda eden isim oldu.

Elenen isim : VURAL

Bu haftanın elenen ismi Vural oluyor.