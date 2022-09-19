Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 18 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Barış mı? Melih mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 18 Eylül 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Fatmanur mu elendi? Barış mı elendi? Melih mi elendi? İşte detaylar...

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Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Fatmanur, Melih ve Barış'tan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Fatmanur mu? Melih mi? Barış mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Atike

3. eleme adayı : Fatma Nur

4. eleme adayı : Barış

5. eleme adayı : Kıvanç

6. eleme adayı : Melih

MASTERCHEF 18 EYLÜL ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

1. turda en iyi 3 kişi:

- Vural

- Atike

- Kıvanç

Buna göre Vural, Atike ve Kıvanç en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Fatmanur, Barış ve Melih olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Fatmanur

2. turda gecenin 2. si : Barış

2. turda gecenin 3. sü : Melih (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Fatmanur çıkartıyor.

MASTERCHEF 18 EYLÜL KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Fatmanur, Barış ve Melih üçlüsünden Melih yarışmaya veda eden isim oldu.