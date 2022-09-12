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Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 11 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Dilan mı? Vural mı? Melih mi?

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Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 11 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Dilan mı? Vural mı? Melih mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 11 Eylül 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Dilan mı elendi? Vural mı elendi? Melih mi elendi? İşte detaylar...

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Dilan, Melih ve Vural'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Dilan mı? Melih mi? Vural mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

  • 1. eleme adayı : Vural
  • 2. eleme adayı : Burak
  • 3. eleme adayı : Melih
  • 4. eleme adayı : Yağız
  • 5. eleme adayı : Dilan
  • 6. eleme adayı : Serpilay

1. turda en iyi 3 kişi:

- Yağız

- Serpilah

- Burak R.

Buna göre Burak, Yağız ve Serpilay en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 11 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Dilan mı? Vural mı? Melih mi?

Dün son 3'e kalan yarışmacılar Melih, Vural ve Dilan olmuştu. Sonuçlar şöyle:

2. turda gecenin 1. si : Melih

2. turda gecenin 2. si : Vural

2. turda gecenin 3. sü : Dilan (elenen isim)

2. turda En iyi tabağı Melih çıkartıyor.

Bugün Dilan, Vural ve Melih üçlüsünden birisi yarışmaya veda edecek.

Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 11 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Dilan mı? Vural mı? Melih mi?

Elenen isim : DİLAN

Bu haftanın elenen ismi Dilan oluyor. Buna göre Melih ve Vural Masterchef'e devam eden yarışmacılar oluyor.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan olduMasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan oldu 12 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı12 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Masterchef kim elendi?Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Masterchef kim elendi?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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