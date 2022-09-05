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Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 4 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Onur mu? Ayaz mı? Metin mi?

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Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 4 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Onur mu? Ayaz mı? Metin mi?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 4 Eylül 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Onur mu elendi? Ayaz mı elendi? Metin mi elendi? İşte detaylar...

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Onur, Metin ve Ayaz'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 4 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Onur mu? Ayaz mı? Metin mi? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

  • 1. eleme adayı : Onur
  • 2. eleme adayı : Burak
  • 3. eleme adayı : Fatmanur
  • 4. eleme adayı : Ayaz
  • 5. eleme adayı : Görkem
  • 6. eleme adayı : Metin

1. turda en iyi 3 kişi:

- Burak

- Fatmanur

- Görkem

Buna göre Burak, Fatmanur ve Görkem en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor.

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Dün son 3'e kalan yarışmacılar Metin, Onur ve Ayaz olmuştu. Sonuçlar şöyle:

Gecenin 1. si : Metin

Gecenin 2. si : Ayaz

Gecenin 3. sü : Onur

En iyi tabağı Metin çıkartıyor.

Bugün Onur, Ayaz ve Metin üçlüsünden birisi yarışmaya veda edecek.

Masterchef kim elendi, kim gitti, dün kim elendi? 4 Eylül Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Onur mu? Ayaz mı? Metin mi?Elenen isim : Onur

Elenen isim : ONUR

Bu haftanın elenen ismi Onur oluyor. Buna göre Metin ve Ayaz Masterchef'e devam eden yarışmacılar oluyor.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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