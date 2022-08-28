Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 28 Ağustos 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Şeyma mı elendi? Fatmanur mu elendi? Kaan mı elendi? İşte detaylar...

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun ilk eleme oyunu oynanıyor. Son 3'e kalan Fatmanur, Şeyma ve Kaan'dan birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şeyma mı? Fatmanur mu? Kaan mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Gamze

- Dilan

- Kaan

- Fatma Nur

- Şeyma

- Büşra

MASTERCHEF 28 AĞUSTOS ELEME GECESİ 1. TUR KAZANANLARI KİM OLDU?

Bugün Masterchef 2022'de eleme oyunu oynanıyor. Şefler 1. turda yarışmacılardan sarımsaktan en güzel yaratıcı tabağı çıkartmalarını istedi. Şuanda tadım yapılıyor. Birazdan 3 isim en iyi tabak seçilirken diğer 3 isim ise final turuna kalacak. Final turunda en kötü tabağı çıkartan yarışmacı bu hafta elenmiş olacak.

Masterchef 28 Ağustos 1. turda en iyi 3 kişi:

- Büşra

- Gamze

- Dilan

Buna göre Büşra, Gamze ve Dilan en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor. Sonraki turda Şeyma, Fatmanur ve Kaan en iyi tabak için mücadele edecek ve en kötü tabak elenmiş olacak.

MASTERCHEF 2. TURDA EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?

Bugün son 3'e kalan yarışmacılar Şeyma, Fatmanur ve Kaan oldu. Birazdan bu üç isimden birisi yarışmaya veda edecek. Henüz elenen isim ve kazanan isim açıklanmadı.

Fatmanur'un tabağı

Kaan'ın tabağı

Şeyma'nın tabağı

Gecenin 1. si : Kaan

Gecenin 2. si : Fatmanur

Gecenin 3. sü : Şeyma

En iyi tabağı Kaan çıkartıyor ve Kaan yarışmaya devam ediyor.

MASTERCHEF 28 AĞUSTOS KİM ELENDİ?

Bugün Şeyma, Fatmanur ve Kaan üçlüsünden birisi yarışmaya veda edecek. Henüz yemekler yapılıyor. Birazdan tadımlar yapılacak ve elenen isim belli olacak.