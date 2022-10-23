Masterchef'te bugün eleme yarışması yaşanıyor. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merakla beklenilen süreç şimdiden 'MasterChef kim elendi?' sorusu ile gündeme gelmiştir. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? İşte elenen is

Masterchef Atike elendi mi, neden elendi? Masterchef Atike nerede, yarışmada neden yok? Masterchef Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2022 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren Metin, Atike, Tolga, Tayfun, Gamze ve Fatma Nurarasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef kim elendi? TV8 23 Ekim 2022 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte detaylar…

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Metin

- Gamze

- Tayfun

- Tolga

- Fatma Nur

- Atike

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayları Metin, Atike, Tolga, Tayfun, Gamze ve Fatma Nur , Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen fesleğen ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

Yapılan yemekler sonucunda en beğenilen 3 tabak Metin, Gamze ve Tolga'nın tabakları oldu. Buna göre geriye kalan 3 isim yani Atike, Tayfun ve Fatma Nur eleme gecesinde son tura kalan isimler oldu.

Masterchef eleme gecesi ilk turu geçen isimler:

- Metin

- Gamze

- Tolga

Gecenin 1. si : Metin

Gecenin 2. si : Gamze

Gecenin 3. sü : Tolga

23 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

2022 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Metin, Gamze ve Tolga olurken geriye kalan Fatmanur, Atike ve Tayfun eleme potasında Danilo Şef'in Raviolone ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

Şuanda şefler tarafından tadım yapılıyor. Gecenin elenen ismi birazdan belli olacak.

Tayfun son turda kazanan isim oldu.

Son turda kazanan isim Tayfun oldu.

Son 2'ye Atike ve Fatmanur kaldı. İki isimden birisi birazdan yarışmaya veda edecek.

Elenen isim: ATİKE