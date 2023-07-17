Masterchef 2023'te dün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu dün oynanmıştı ve bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu, Güzide mi elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

1. eleme adayı : Berker

2. eleme adayı : Gamze

3. eleme adayı : Mert

4. eleme adayı : Batuhan

5. eleme adayı : Eray

6. eleme adayı : Rıfat

7. eleme adayı : Güzide

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 16 Temmuz bölümünde ilk turda kazanan isimler Rıfat, Eray ve Batuhan oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Gamze, Berker, Mert ve Güzide arasında en kötü tabak yapan yarışmacı programa veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 2023 DÜN KİM ELENDİ?

Masterchef 2023 ilk haftanın elenen yarışmacısı Güzide oldu. Güzide 2. turda Berker, Mert ve Gamze'den daha kötü tabak çıkartarak yarışmaya veda etti.

Elenen isim : GÜZİDE

Masterchef 2023 ilk haftanın elenen ismi Güzide oldu.