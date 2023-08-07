Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 6 Ağustos Masterchef'te dün elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi?

Masterchef 2023'te dün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu dün oynanmıştı ve bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu, Berker mı elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın 1. eleme adayı : Tanya

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Eray

Haftanın 4. eleme adayı : Eda

Haftanın 5. eleme adayı : Berker

Haftanın 6. eleme adayı : Çağatay

Haftanın 7. eleme adayı : Esra

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 6 Ağustos bölümünde ilk turda kazanan isimler Eray, Tanya ve Eda oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Esra, Berker, Mert ve Çağatay arasında en kötü tabak yapan yarışmacı programa veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 2023 DÜN KİM ELENDİ?

Masterchef 2023 dördüncü haftanın elenen yarışmacısı Berker oldu. İkinci tura kalan Çağatay, Esra, Mert ve Berker arasında en kötü tabağı çıkartan Berker yarışmaya veda etmiş oldu.

Elenen isim : BERKER

Masterchef 2023 4. haftasında elenen isim Berker oldu.