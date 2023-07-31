Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 30 Temmuz Masterchef'te dün elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi?

Masterchef 2023'te dün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu dün oynanmıştı ve bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu, Büşra mı elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 3. eleme adayı : Mert

Haftanın 4. eleme adayı : Çağatay

Haftanın 5. eleme adayı : Eda

Haftanın 6. eleme adayı : Büşra

Haftanın 7. eleme adayı : Batuhan

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 30 Temmuz bölümünde ilk turda kazanan isimler Tolga, Batuhan ve Mert oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Rıfat, Büşra, Eda ve Çağatay arasında en kötü tabak yapan yarışmacı programa veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 2023 DÜN KİM ELENDİ?

Masterchef 2023 üçüncü haftanın elenen yarışmacısı Büşra oldu. Büşra 2. turda tabağında unuttuğu kasnaktan dolayı elenmiş oldu.

Elenen isim : BÜŞRA

Masterchef 2023 3. haftasında elenen isim Büşra oldu.