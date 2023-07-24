Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 23 Temmuz Masterchef'te dün elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi?

Masterchef 2023'te dün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu dün oynanmıştı ve bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu, Burcu mu elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın 1. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Gamze

Haftanın 4. eleme adayı : Büşra

Haftanın 5. eleme adayı : Eda

Haftanın 6. eleme adayı : Burcu

Haftanın 7. eleme adayı : Çağatay

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 23 Temmuz bölümünde ilk turda kazanan isimler Eda, Büşra ve Mert oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Gamze, Burcu, Çağatay ve Ayaz arasında en kötü tabak yapan yarışmacı programa veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 2023 DÜN KİM ELENDİ?

Masterchef 2023 ikinci haftanın elenen yarışmacısı Burcu oldu. Burcu 2. turda Ayaz, Çağatay ve Gamze'den daha kötü tabak çıkartarak yarışmaya veda etti.

Elenen isim : BURCU

Masterchef 2023 2. haftanın elenen ismi Burcu oldu.