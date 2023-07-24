Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef bu hafta kim elendi? Burcu mu, Gamz mi?

Masterchef 2023'te bugün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda ediyor. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu bugün oynanıyor ve bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF EN SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ilk düellosu mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşti. Büyük hatalar peş peşe gelirken ipi kırmızı takım göğüsledi. Böylelikle kırmızı takım yarışmacıları 100 bin TL için yarışmaya hak kazandı.

Tanya, Tahsin ve Gamze girdi. 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim ise Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef All Star'da eleme adayları Gamze, Büşra, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen Burcu oldu. Burcu yarışmaya veda etti.