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Masterchef kim elendi, kim gitti? Mert mi Çağatay mı elendi? 13 Ağustos Masterchef eleme gecesinde elenen kim oldu?

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Masterchef'te bugün eleme gecesi yaşanıyor. Eleme adaylarından son 4'e kalan Eda, Barbaros, Mert ve Çağatay'dan bir isim bugün yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Masterchef'te elenen isim kim oldu? Eda mı elendi? Barbaros mu elendi? Mert mi elendi? Çağatay mı elendi? İşte eleme gecesi yaşananlar ve elenen isim...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Bugünkü 2 aşamalı eleme oyununun ardından bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu? İşte ayrıntılar...

  • Eda
  • Çağatay
  • Sefa
  • Barbaros
  • Eray
  • Mert

Masterchef 13 Ağustos bölümünde ilk turda kazanan isimler Sefa, Eray oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Mert, Eda, Barbaros ve Çağatay yarışacaktır.

Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 13 Ağustos Masterchef eleme gecesinde elenen kim oldu? Eda mı, Barbaros mu, Mert mi, Çağatay mı?

Masterchef 2023 beşinci haftanın eleme oyununda 2. turda Eda, Mert, Çağatay ve Barbaros yarıştı. Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağı olan "Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto" yemeğini yaptılar. En güzel yemekleri yapan 3 kişi elenmekten kurtulacak.

Sıralamalar şu şekilde:

Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 13 Ağustos Masterchef eleme gecesinde elenen kim oldu? Eda mı, Barbaros mu, Mert mi, Çağatay mı?İkinci turun birincisi Barbaros oldu

2. turda gecenin 1. si : Barbaros

Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? 13 Ağustos Masterchef eleme gecesinde elenen kim oldu? Eda mı, Barbaros mu, Mert mi, Çağatay mı?İkinci turun ikincisi Eda oldu

2. turda gecenin 2. si : Eda

2. turda gecenin 3. sü : -

2. turda gecenin 4. sü : -

Geriye kalan Mert ve Çağatay ikilisinden bir isim bu gecenin eleneni olacak. Elenen isim birazdan açıklanacak.

ELENEN İSİM : Henüz açıklanmadı

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