Masterchef kim elendi, kim gitti? Mert mi Çağatay mı elendi? 13 Ağustos Masterchef eleme gecesinde elenen kim oldu?

Masterchef'te bugün eleme gecesi yaşanıyor. Eleme adaylarından son 4'e kalan Eda, Barbaros, Mert ve Çağatay'dan bir isim bugün yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Masterchef'te elenen isim kim oldu? Eda mı elendi? Barbaros mu elendi? Mert mi elendi? Çağatay mı elendi? İşte eleme gecesi yaşananlar ve elenen isim...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Bugünkü 2 aşamalı eleme oyununun ardından bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Eda

Çağatay

Sefa

Barbaros

Eray

Mert

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 13 Ağustos bölümünde ilk turda kazanan isimler Sefa, Eray oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Mert, Eda, Barbaros ve Çağatay yarışacaktır.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef 2023 beşinci haftanın eleme oyununda 2. turda Eda, Mert, Çağatay ve Barbaros yarıştı. Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağı olan "Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto" yemeğini yaptılar. En güzel yemekleri yapan 3 kişi elenmekten kurtulacak.

Sıralamalar şu şekilde:

İkinci turun birincisi Barbaros oldu

2. turda gecenin 1. si : Barbaros

İkinci turun ikincisi Eda oldu

2. turda gecenin 2. si : Eda

2. turda gecenin 3. sü : -

2. turda gecenin 4. sü : -

Geriye kalan Mert ve Çağatay ikilisinden bir isim bu gecenin eleneni olacak. Elenen isim birazdan açıklanacak.

ELENEN İSİM : Henüz açıklanmadı