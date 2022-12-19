Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu, dün kim elendi? Yağız mı? Tolga mı? Görklem mi? Ayaz mı?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 18 Aralık 2022 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Yağız mı elendi? Ayaz mı elendi? Tolga mı elendi? Görkem mi elendi? İşte detaylar.

Masterchef Yağız nerede, neden yok? Masterchef Yağız yarışmada neden yok, elendi mi? Masterchef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te bugün bu sezonun sondan 7. eleme oyunu oynandı. Son 4'e kalan Yağız, Tolga, Ayaz ve Görkem'den birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Yağız mı? Tolga mı? Görklem mi? Ayaz mı? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

MASTERCHEF 18 ARALIK ŞEFLERİN VERDİĞİ PUANLAR NASILDI?

Masterchef'te dün yapılan eleme gecesinde şefler 2 turun sonunda 4 yarışmacıya puanlarını verdi. Alınan puanlar ve elenen isim şöyle:

Ayaz'ın puanı : 37

Tolga'nın puanı : 30

Yağız'ın puanı : 28

Görkem'in puanı : 40

En düşük puanı 28 puanla Yağız almıştı. Buna göre yarışmaya veda eden isim Yağız oldu.

MASTERCHEF 18 ARALIK KİM ELENDİ?

Dünkü eleme gecesinde Yağız, Görkem, Ayaz ve Tolga dörtlüsünden Yağız yarışmaya veda eden isim oldu.

Elenen isim : YAĞIZ

Bu haftanın elenen ismi Yağız oluyor.