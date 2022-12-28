Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'e kim veda etti? 27 Aralık Salı Masterchef'te elenen isim kim oldu?

Masterchef kim elendi? Sorusu, özellikle programı kaçıran vatandaşlar tarafından Masterchef'e kim veda etti? 27 Aralık Salı Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor ve merak ediliyor. Masterchef'te dün yapılan eleme gecesinde şefler tarafından elenen isim açıklandı. Peki, Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'e kim veda etti? 27 Aralık Salı Masterchef'te elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te şuanda 5 yarışmacı kaldı. 5 isim 4 gün boyunca oynanacak olan yarışmalar sonucunda ceketi alacak ve 1 kişi yarışmaya veda edecek. Bir bölümde 2 farklı oyun oynanacak ve en çok puanı toplayan isim o günkü ceketin sahibi olacaktır.

Bu yılki Masterchef'te ilk ceketi giyen isim Metin oldu. Metin 26 Aralık 2022 tarihindeki yarışmalar sonucunda 50 puan alarak en yüksek puanı topladı ve önlüğü giyen ilk isim oldu.

26 Aralık Puan Durumu şöyle: