MasterChef'te dün akşam yayınlanan son bölümde elenerek yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef stüdyolarında duygusal anlar yaşandı. Peki, Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'e kim veda etti?

Masterchef'ta yarışmaya veda eden isim açıklandı. Masterchef'te eleme potasında yer alan 4 kişiden 1'si hayallerine veda etti. Yarışma programında bugün yaşanacak elemenin ardından ana kadroda yoluna devam edecek 6 kişi belli oldu. Peki, Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'e kim veda etti? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ikinci etapta Yağız topladığı 28 puanla en düşük puana sahip yarışmacı oldu ve MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KALAN İSİM GÖRKEM OLDU

MasterChef'te ikinci etap puanlamasında son 6'ya kalan isim Mehmet, Danilo ve Şomer Şef'in değerlendirmeleriyle 40 puana ulaşan Görkem oldu. Görkem eleme potasından bu sonuçla ayrıldı Eleme potasında Ayaz, Yağız ve Tolga kaldı.