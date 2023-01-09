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Masterchef kim elendi, bugün eleme var mı? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı elendi? Eleme günü ne zaman?

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Masterchef kim elendi, bugün eleme var mı? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı elendi? Eleme günü ne zaman?

Masterchef'te bugün ilk yarı final oyunu oynanıyor. Yarı final sonucunda ilk finale çıkan isim belli olacak. Masterchef'te son 3 yarışmacı kaldı. Bunun akabinde izleyiciler, Masterchef kim elendi, bugün eleme var mı? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı elendi? Eleme günü ne zaman? merak etti. İşte detaylar...

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Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala finalist olan isimler merak edildi. Peki, Masterchef kim elendi, bugün eleme var mı? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı elendi? Eleme günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Son 3'e kalan isimler:

- Metin

- Kıvanç

- Ayaz

İlk finalist henüz belli olmadı. Şuanda Kıvanç 49 puanla en yüksek puana sahip. Eğer son aşamada da güzel bir tabak çıkartırsa ve fark kapanmazsa Kıvanç ilk finalist olacak.

Son etaplar sonucu puan durumu:

Kıvanç'ın puanı : 49 puan (Henüz son aşama puanları açıklanmadı)

Metin'in puanı : 69 puan

Ayaz'ın puanı : 65 puan

Masterchef 2022 ilk finalist : Henüz belli olmadı...

Masterchef kim elendi, bugün eleme var mı? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı elendi? Eleme günü ne zaman?

Masterchef'te bugün elenme olmadı. İlk finalist belli oldu. İlk finalist Kıvanç oldu. Geri kalan Ayaz ve Metin ise ikinci finalist olmak için mücadele edecek. Yani bugün eleme olmayacak.

Eleme bugün olmayacak. Bugün ve yarın finale çıkan isimler belli olacak. Diğer 3. kişi ise otomatikman elenmiş olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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