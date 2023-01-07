Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmanın sonuna yaklaşmamızla beraber seyirciler yarı finalistleri merak ederken bir yandan da elenen ismi merak etti. Arama motorlarında ise Masterchef kim elendi? 7 Ocak Masterchef elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? soruları aratıldı.

Masterchef'te heyecan devam ediyor. İlk yarı finalist Kıvanç olurken bir diğer isim Metin olmuştu. 7 Ocak akşamı ise 3. yarı finalist belirlenmesi için oyun oynandı. 3. yarı finalist belli olurken bir isim de yarışmaya veda etti. Merak edilenler arasında ise Masterchef kim elendi? 7 Ocak Masterchef elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? soruları yer aldı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef programına veda eden isim Görkem olurken, Ayaz 3. yarı finalist oldu.

MASTERCHEF YARI FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. İkinci yarı finalist Metin oldu. 7 Ocak günü oynanan oyunların ardından 3. yarı finalist Ayaz oldu.