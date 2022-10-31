Tv8 ekranlarının sevilen programı olan Masterchef'te 30 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya bir isim veda etti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Her akşam izleyiciyi ekranlara kilitleyen Masterchef programında yarışmaya veda eden isim arama motorlarında aratılıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 30 Ekim Masterchef elenen kim? Masterchef'te en son kim elendi?

Masterchef kim elendi? sorusu Masterchef izleyicileri tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. 30 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya bir isim veda etti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Eleme potasında yer alanBurak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin gibi isimlerden bir kişi yarışmada elenen isim oldu. Peki, Masterchef kim elendi? 30 Ekim Masterchef elenen kim? Masterchef'te en son kim elendi? İşte Masterchef hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te dün akşam oynanan oyun sonucunda başarısız olan tabak Masterchef'e veda etti. 30 Ekim akşamında Masterchef'e veda eden isim Tayfun oldu.