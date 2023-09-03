Masterchef kim elendi? 3 Eylül 2023 Pazar bugün kim elendi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

Masterchef 7. son eleme adayı kim oldu? Masterchef ele oyununu kim kazandı?Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan eleme oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF 1. ve 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef 8. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,

Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda

29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bugün dokunulmazlık oyunu sonucu:

Mavi takım: 4

Kırmızı takım: 3

Kazanan takım Mavi Takım oldu.

MasterChef 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç

Haftanın 4. Eleme adayı : Eda

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Cuma günü itibariyle son durum:

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç

Haftanın 4. Eleme adayı : Eda

Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan

Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga

MASTERCHEF ALL STAR'DA 7. ADAY BELLİ OLDU MU?

İkinci etaba kalan Barbaros, Hasan, Esra, Suna, Sefa ve Sergen'den en başarısız tabağı yapan Sefa, MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı oldu.

ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç

Haftanın 4. Eleme adayı : Eda

Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan

Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga

Haftanın 7. Eleme adayı : Sefa

3 EYLÜL PAZAR KİM ELENDİ?

3 Eylül Pazar, eleme oyunu devam ediyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.