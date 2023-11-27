Masterchef kim elendi? 26 Kasım Masterchef'te Alican mı elendi?

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26 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Alican olurken kırmızı takımın kaptanı Batuhan oldu. Haftayı kırmızı takım 3-0 galip kapattı. Mavi takımdan Cemre hariç herkes eleme adayı olarak potada mücadele etti.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Dün oynanan bireysel oyunda ise son kırmızı takım kaptanı Batuhan potaya girdi. İlk kez potanın 6 kişi olduğu Masterchef'te yarışmacılar ilk olarak yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara bottarga ve kuzu kulağı verildi. Bu iki ürünün ön planda olduğu yaratıcı tabaklar için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. İlk turda gecenin en iyi tabağını Hasan ve Barbaros yaptı. İlk etapta bu hafta iki kişi gelecek haftaya geçti.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Son dörde kalan Dilara, Batuhan, Esra ve Alican Danilo şefin, 'Linguistico' isimli tabağını yaptı. Yarışmacılara Danilo şefin tabağı için 55 dakika süre verildi. Danilo şefin en iyi tabağını Esra yaptı. Esra'dan sonra en iyi yapan ikincisi isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF'TE YARIŞMASINA KİM VEDA ETTİ?

Son ikiye Dilara ve Alican kaldı. Masterchef All Star'a veda eden yarışmanın 12. olan isim Alican oldu.

Alican yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Zor bir tabaktı. Aslında ürünleri bitirdim, tamamladım. Burada olmak çok güzeldi tekrardan. Siz de iyi ki varsınız. Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek adına görevimi tamamladım. Güzel örnek olabildiysek ne mutlu bana. Hatam olduysa affola. Yolun sonuna geldik. Bugün mutlu veda ediyorum. All Star'a ilk geldiğim gün çok heyecanlıydım. Çok güzel zamanlar geçirdim burada. Görünenin dışında görünmeyen mücadelem vardı. Özellikle bu sene çok fazla hastalığım yüzünden problem yaşadım. Kimseye belli etmeden yoluma devam etmeye çalıştım."

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?