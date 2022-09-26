Tv8 ekranlarının sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Masterchef bu akşam yayınlanan bölümü ile yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. 25 Eylül Pazar günü ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim elendi. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. Masterchef kim elendi? 25 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef eleme potasında kim var? Masterchef elenen isim kim?

Masterchef kim elendi? Sorusu gündemde yer alıyor. 25 Eylül akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında eleme potasındaki yarışmacılar jürilerin verdiği ana malzeme ile yaratıcı tabak çıkarmak için yarıştı. En iyi tabağı yapan yarışmacılar eleme potasından çıkarak elenmekten kurtuldu. İyi tabak çıkaramayan isimlerden bir tanesi ise Masterchef'e veda etti. Masterchef kim elendi? 25 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef eleme potasında kim var? Masterchef elenen isim kim?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef eleme gecesinde yarışan yarışmacılar ilk olarak bulgur ürünler ile bir tabak hazırladı. Bu etaptan çıkan isimler Çağatay, Atike ve Burak oldu. Sonrasında ise Fatmanur, Vural ve Görkem Mehmet Şef'in imza yemeğini yaptı. Kraken yemeğini en iyi yapan kişi Fatmanur seçildi. 25 Eylül akşamı Tv8 ekranında yayınlanan Masterchef programında bu akşam bir isim veda etti. Verilen ana malzeme ile en iyi tabağı yapmayı amaçlayan yarışmacılardan Vural yarışmaya veda eden isim oldu.

VURAL BURNAZ KİMDİR?

Vural Burnaz 27 yaşında ve profesyonel olarak 8 yıldır mesleğin içinde bulunuyor. Yarışmaya Sakarya'dan katılan Vural Burnaz bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Fatma Nur

Görkem

Çağatay

Burak

Vural

Atike