Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Peki, Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

Masterchef kim elendi? Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Bu haberimizde merak edenler için Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularını yanıtladık. Peki, Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

25 Aralık Pazar yayınlanan iki etaptan oluşacak olan bölümde son eleme adayı Tolga oldu. Böylelikle eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem yer alıyor.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Tolga Şener, Instagram'da @tolga.falan kullanıcı adıyla 23.3 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.