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Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

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Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Peki, Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

25 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı25 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı
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Masterchef kim elendi? Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Bu haberimizde merak edenler için Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularını yanıtladık. Peki, Masterchef kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

25 Aralık Pazar yayınlanan iki etaptan oluşacak olan bölümde son eleme adayı Tolga oldu. Böylelikle eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem yer alıyor.

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Tolga Şener, Instagram'da @tolga.falan kullanıcı adıyla 23.3 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef yarışmacısı olan Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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