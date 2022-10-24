Tv8 ekranlarının sevilen programı olan Masterchef'te 23 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya bir isim veda etti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Her akşam izleyiciyi ekranlara kilitleyen Masterchef programında yarışmaya veda eden isim arama motorlarında aratılıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 23 Ekim Masterchef elenen kim? Masterchef'te en son kim elendi?

Masterchef kim elendi? sorusu Masterchef izleyicileri tarafından merak edilenler arasında yer alıyor.23 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya bir isim veda etti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Eleme potasında yer alanMetin, Atike, Tolga, Tayfun, Gamze ve Fatma Nur gibi isimlerden bir kişi yarışmada elenen isim oldu. Peki, Masterchef kim elendi? 23 Ekim Masterchef elenen kim? Masterchef'te en son kim elendi? İşte Masterchef hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

23 Ekim akşamı oynanan eleme oyununda Masterchef'e veda eden isim Atike oldu. MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim ise Atike oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Atike, şeflere tek tek teşekkür etti.

MasterChef Türkiye'de eleme potasına kalan yarışmacılar, ilk etapta fesleğen ve reyhan kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar yaptı. Sürenin sonunda ise Metin, Gamze ve Tolga lezzetli yemekleri sayesinde eleme potasından kurtuldu. Son üçe kalan Fatma Nur, Atike ve Tayfun ise 45 dakikada Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak raviolone tarifini yapmaya çalıştı. Zorlu geçen eleme etabından ilk çıkan ise Tayfun oldu. Son ikiye kalan Fatma Nur ve Atike'den MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim Atike oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Atike, veda konuşmasında "Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var" diyerek MasterChef Türkiye'nin set ekibindeki isimleri sıraladı. Konuşurken zor anlar yaşayan yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya'nın "Kızın seninle gurur duyabilir, biz buna şahidiz" sözü üzerine şeflere tek tek sarıldı.