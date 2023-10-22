Masterchef kim elendi? 22 Ekim 2023 Pazar bugün kim elendi?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi? 22 Ekim 2023 Pazar bugün kim elendi? İşte, detaylar…
Masterchef kim elendi? Bugünkü eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi?
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Kerem yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı henüz açıklanmadı.
16. Hafta
1. eleme adayı: Azize
2. eleme adayı: Kıvanç
3. eleme adayı: Eren
4. eleme adayı: Cemre
5. eleme adayı: Sergen
6. eleme adayı: Alican
7. eleme adayı: Tanya
MasterChef 16. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya
Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican