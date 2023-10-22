Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi? 22 Ekim 2023 Pazar bugün kim elendi? İşte, detaylar…

Masterchef kim elendi? 22 Ekim 2023 Pazar bugün kim elendi?

Masterchef kim elendi? Bugünkü eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi?

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Kerem yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

22 Ekim PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı henüz açıklanmadı.

ELEME ADAYLARI

16. Hafta

1. eleme adayı: Azize

2. eleme adayı: Kıvanç

3. eleme adayı: Eren

4. eleme adayı: Cemre

5. eleme adayı: Sergen

6. eleme adayı: Alican

7. eleme adayı: Tanya

HAFTANIN KADROLARI

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican