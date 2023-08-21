Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında elenen isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken dün akşam elenen isim Masterchef kim elendi? 20 Ağustos MasterChef'ten elenen isim Ayaz mı, Rıfat mı oldu? soruları ile aratıldı.

Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken elenen isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise Masterchef kim elendi? 20 Ağustos Masterchef'ten elenen isim Ayaz mı, Rıfat mı oldu? soruları aratıldı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Masterchef'e veda eden isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Haftanın 1. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. eleme adayı : Esra

Haftanın 3. eleme adayı : Alican

Haftanın 4. eleme adayı : Sefa

Haftanın 5. eleme adayı : Azize

Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 7. eleme adayı: Ayaz

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?