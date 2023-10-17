"MasterChef All Star'da en son, bu akşam kim elendi?" Merak ediliyor. MasterChef 2023 All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde, eleme heyecanı yaşandı ve veda eden isim büyük merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi 15 Ekim? İşte detaylar…

MasterChef kim elendi 15 Ekim? MasterChef All Star'da en son, bu akşam kim elendi?

Duygusal bir vedaya sahne olan bu son bölümde, eleme adayları Metin, Tahsin, Kıvanç, Kerem, Sergen, Esra ve Tolga oldu. Kimin elendiği ve yarışmaya veda eden isim ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, MasterChef kim elendi 15 Ekim? MasterChef All Star'da en son, bu akşam kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EKİM?

Kırmızı ve mavi takımlardan toplamda yedi yarışmacı, pazar akşamı eleme potasında kalmamak için yoğun bir mücadele verdi. Potada yer alan yarışmacılar şunlardı: Metin, Tahsin, Kıvanç, Kerem, Sergen, Esra ve Tolga. Eleme potasından kurtulan isimler sırayla Tolga, Sergen ve Esra olurken, sonunda yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA EN SON, BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

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