Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında elenen isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken dün akşam elenen isim Masterchef eleme potasına kim gitti? 13 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, elenen kim? soruları ile aratıldı.

Masterchef kim elendi? 13 Kasım Masterchef elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti?

Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken elenen isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise Masterchef eleme potasına kim gitti? 13 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, elenen kim? soruları aratıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda yarışmaya veda eden isim Tanya oldu.

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme potasına giden 7 yarışmacı Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan oldu. Zorlu geçen gecede yarışmacılar ilk etapta Cunda kalamarı ve rezene ile yaratıcılık tabağı yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda Tahsin, Batuhan ve Ayaz başarılı yemekler yaparak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Tanya, Dilara, Cemre ve Alican ise 2. turda Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yaparak MasterChef hayallerine veda eden isim Tanya oldu. Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı ilk olarak MasterChef 2020 sezonunda yarışmıştı. Eleme sonrası gözyaşlarını tutamayan Tanya, hem şefleri hem de izleyicileri ağlattı. Elendiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamayan Tanya, "Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. olmaktan gurur duyuyorum. Ben de yaptığım hatanın farkındayım. Aileme ve bütün Kıbrıs'a teşekkür ederim. Şef önlüğünü giymeyi çok isterdim" dedi.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?