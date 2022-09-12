Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 de yayınlanan Masterchef kim elendi, 11 Eylül Pazar Masterchef kim gitti araştırılıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 11 Eylül Pazar Masterchef kim gitti?

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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasına en son veda eden isim Onur oldu. Ancak bu hafta Masterchef yarışmasına veda eden isim Dilan oldu.

11 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. 11 Eylül Pazar günü eleme heyecanı devam ediyor. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı Dilan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?