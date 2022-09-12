TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Dün akşam oynanan eleme oyunu sonrası Masterchef'e bir isim veda etti. Tüm hafta oynanan oyunlar sonucunda eleme potasında 6 kişi oldu. Peki, dün akşam Masterchef kim elendi? 11 Eylül Masterchef elenen isim kim? Masterchef dün akşam ne oldu?

Seyirciyi her akşam TV8 ekranlarına kitleyen Masterchef dün akşam da her zaman olduğu gibi heyecan doluydu. Takımların kurulmasıyla gerginlikler başladı. Dün akşam oynanan Masterchef eleme oyunu sonrası Masterchef'e veda eden isim kim oldu? Yarışmacılar eleme oyununda en iyi yemeği yapmayı hedeflediler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef kim elendi? Masterchef elenen isim kim?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'in 11 Eylül Pazar akşamı oynanan eleme oyunu sonucu bir isim yarışmaya veda etti. İlk olarak 6 yarışmacı şeflerin seçtiği bir tabağı hazırladı. En iyi tabağı hazırlayan isimler Yağız, Serpilay ve Burak olurken geriye kalan isimler eleme potasından çıkmayı başaramadı. Geriye kalan isimler ise Dilan, Vural ve Melih oldu. Eleme potasından çıkan diğer isim ise Melih olmasının ardından Dilan ve Vural arasında mücadele başladı. Yapılan tabağın ardından başarılı olan isim Vural olurken, Dilan Masterchef 2022'ye veda eden isim oldu. Masterchef'e veda eden Dilan veda ederken şu sözleri söyledi: "Son yemeği yaptım bugün. Her şey çok güzeldi. Burası bana çok güzel şeyler kazandırdı. Nasıl olmam gerektiğini öğrendim. Daha iyi bir aşçı nasıl olabilirim öğrendim. Daha iyi bir insan nasıl olabilirim öğrendim.''