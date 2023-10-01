Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi? 1 Ekim 2023 Pazar bugün kim elendi? İşte, detaylar…

Masterchef kim elendi? Bugünkü eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? Masterchef kim elendi?

HAFTANIN KADROLARI

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

ELEME ADAYLARI KİM?

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

5. eleme adayı: Metin

6. eleme adayı: Eren

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

1 Ekim PAZAR KİM ELENDİ?

Bugün elenen isim henüz açıklanmadı.