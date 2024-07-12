MasterChef Kilis Tava tarifi! En güzel Kilis Tava tarifi! Kilis Tava tarifi nasıl yapılır? Kilis Tava için malzemeler neler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kilis Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kilis Tava tarifi nasıl yapılır? Kilis Tava nedir? Kilis Tava nasıl yapılır, Kilis Tava yapılırken nelere dikkat edilir?

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gram dana kıyma (tercihen kuzu kıyması)

2 adet büyük domates

3-4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

Domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanları ince ince doğrayın.

Maydanozu ince kıyın.

Bir kaba kıymayı alın.

Doğranmış domates, biber, soğan ve maydanozu kıymanın üzerine ekleyin.

Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun.

Fırın tepsisini yağlayın.

Hazırladığınız karışımı tepsiye eşit şekilde yayın ve elinizle bastırarak düzleştirin.

Üzerine sıvı yağ gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kıyma pişip üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın. Kilis tavanızı dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanında lavaş ekmeği ve ayranla servis edebilirsiniz.