Üye Girişi
Haberler

MasterChef Kilis Tava tarifi! En güzel Kilis Tava tarifi! Kilis Tava tarifi nasıl yapılır? Kilis Tava için malzemeler neler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kilis Tava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kilis Tava hazırladı. Peki, Kilis Tava tarifi nedir? Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kilis Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kilis Tava tarifi nasıl yapılır? Kilis Tava nedir? Kilis Tava nasıl yapılır, Kilis Tava yapılırken nelere dikkat edilir?

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gram dana kıyma (tercihen kuzu kıyması)

2 adet büyük domates

3-4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

Domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanları ince ince doğrayın.

Maydanozu ince kıyın.

Bir kaba kıymayı alın.

Doğranmış domates, biber, soğan ve maydanozu kıymanın üzerine ekleyin.

Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun.

Fırın tepsisini yağlayın.

Hazırladığınız karışımı tepsiye eşit şekilde yayın ve elinizle bastırarak düzleştirin.

Üzerine sıvı yağ gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kıyma pişip üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın. Kilis tavanızı dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanında lavaş ekmeği ve ayranla servis edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef Türkiye Kilis Gastronomi Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title