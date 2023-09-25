MasterChef yarışmasının izleyicileri, Kerem Giritoğlu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Kerem, MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri haline geldi. Peki, Masterchef Kerem kimdir? Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli? İşte bu soruların yanıtları…

Kerem Giritlioğlu, 2018 yılında MasterChef yarışmasında ikinci olan bir yarışmacıdır. Azerbaycan kökenli bir Türk vatandaşıdır. Peki ama Masterchef Kerem kimdir? Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, 1992 doğumlu ve Azerbaycan kökenli bir Türk vatandaşıdır. MasterChef 2018 sezonunda yarışmış ve programa damga vurmuştur. Aşçılık tutkusu ailesinden gelmiş ve yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almıştır. Türkiye'de birçok restoran ve otelde çalışmıştır.

KEREM GİRİTOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Askerlik görevini Hakkari bölgesinde yaparken mutfakta da başarılı işlere imza atmıştır. MasterChef yarışmasından sonra Moda'da kendi işlettiği bir kafe açmış ve ev yapımı yemekler sunmaktadır. Aynı zamanda aşçılık kariyerine YouTube kanalında tarifler vererek devam etmektedir. Kendisi MasterChef yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiştir.