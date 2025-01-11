MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında bu akşam Kerem Bilginer şampiyonluk mücadelesi veriyor. MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları sık sık araştırılıyor. MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Bilginer, aslen Kahramanmaraşlı bir aileden gelmesine rağmen İstanbul'da dünyaya geldi. MasterChef Türkiye yarışmasına New York'tan katılan Bilginer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ancak, tutkusu olan mutfak dünyasında ilerlemeyi tercih ederek 8 yıldır profesyonel şef olarak çalışmaktadır. ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip prestijli bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) pozisyonunda görev yapan Bilginer, MasterChef macerasına odaklanabilmek için bu görevinden ayrıldı.