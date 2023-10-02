"MasterChef All Star yarışmacısı Kerem Giritlioğlu kaç yaşında, nereli, elendi mi?" Merak ediliyor. MasterChef Kerem iizleyicilerin dikkatini çeken bir kişi haline geldi. All Star kadrosuna katılan Kerem Giritlioğlu merak ediliyor. Peki, MASTERCHEF KEREM KİMDİR? İşte detaylar…

Kerem Giritlioğlu, 2018 yılında MasterChef yarışmasında ikinci olan bir yarışmacıdır. Azerbaycan kökenli bir Türk vatandaşıdır. Peki ama MASTERCHEF KEREM KİMDİR, kaç yaşında, elendi mi, çıktı mı? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu biyografisi! İşte detaylar…

MASTERCHEF KEREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ELENDİ Mİ, ÇIKTI MI?

Kerem Giritlioğlu, 1992 doğumlu ve Azerbaycan kökenli bir Türk vatandaşıdır. MasterChef 2018 sezonunda yarışmış ve programa damga vurmuştur. Aşçılık tutkusu ailesinden gelmiş ve yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almıştır. Türkiye'de birçok restoran ve otelde çalışmıştır.

MASTERCHEF ALL STAR KEREM GİRİTLİOĞLU BİYOGRAFİSİ

Askerlik görevini Hakkari bölgesinde yaparken mutfakta da başarılı işlere imza atmıştır. MasterChef yarışmasından sonra Moda'da kendi işlettiği bir kafe açmış ve ev yapımı yemekler sunmaktadır. Aynı zamanda aşçılık kariyerine YouTube kanalında tarifler vererek devam etmektedir. Kendisi MasterChef yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiştir.