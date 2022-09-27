(Masterchef Kebap Düellosu) Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? 27 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Kebap menüsünde kazananlar kim?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 27 Eylül Salı dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 27 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Kebap çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef kebap düellosunu kim kazandı? Dokunulmazlık düellosunda kazanan isimler kimler? Burak Kaya kazandı mı? Çağatay kazandı mı? Metin kazandı mı? Yağız kazandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 27 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün kebap çeşitlerinden yemekler yapıldı. Kebap çeşitleri şöyle:
- Beyti kebabı
- Urfa kebabı
- Patlıcan kebabı
- Ciğer kebap
- Tepsi kebabı
- Soğan kebabı
- Şeftali kebabı
- Adana kebap
- Altı ezmeli kebap
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
- Beyti kebabı : Şule vs Burak K. / Kazanan : Burak Kaya (Kırmızı takım)
- Urfa kebabı : Büşra vs Barış / Kazanan : Kazanan takım yok - 2 takım da puan alamadı
- Patlıcan kebabı : Serpilay vs Fatmanur / Kazanan : Kazanan takım yok - 2 takım da puan alamadı
- Ciğer kebap : Tayfun vs Gamze / Kazanan : Gamze (Kırmızı takım)
- Tepsi kebabı : Çağatay vs Ayaz / Kazanan : Ayaz (Kırmızı takım)
- Soğan kebabı : Tolga vs Metin / Kazanan : Tolga (Mavi takım)
- Şeftali kebabı : Atike vs Yağız / Kazanan : Atike (Mavi takım)
- Adana kebap : Görkem vs Kıvanç / Kazanan : Kıvanç (Kırmızı takım)
- Altı ezmeli kebap : Kaan vs Burak R. / Kazanan : Kazanan takım yok - 2 takım da puan alamadı
SONUÇ
Bu skorlara göre Kırmızı takım 4-2 dokunulmazlığı kazanıyor.
MAVİ TAKIM 2 - 4 KIRMIZI TAKIM
Dokunulmazlığı kazanan takım KIRMIZI TAKIM oluyor. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.