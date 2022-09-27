Masterchef Kebap çeşitleri neler? 27 Eylül Masterchef'te Kebap çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? Kebap menüsü ne?
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Masterchef'te bugün Kebap çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 9 Kebapla yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef Kebap çeşitleri neler? 27 Eylül Masterchef'te Kebap çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
(Masterchef Kebap Düellosu) Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? 27 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Kebap menüsünde kazananlar kim?
Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün Kebap çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi Kebap çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 27 EYLÜL KEBAP ÇEŞİTLERİ NELER?
- Beyti kebabı
- Urfa kebabı
- Patlıcan kebabı
- Ciğer kebap
- Tepsi kebabı
- Soğan kebabı
- Şeftali kebabı
- Adana kebap
- Altı ezmeli kebap